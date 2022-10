Spotify não vai boicotar a música de Kanye West

O Spotify não irá boicotar a música de Kanye West, garantiu esta semana o diretor executivo da plataforma, Daniel Ek.

Em entrevista à “Reuters”, Ek admitiu que as posições de Kanye são “horrendas”, mas que a sua música não viola as regras de conduta do Spotify.

Segundo o executivo sueco, a plataforma só retiraria da música de Kanye caso fosse esse o desejo da sua antiga editora, a Def Jam. “Teriam de ser eles a tomar essa iniciativa”, disse.

Caso as declarações de Kanye tivessem sido feitas num podcast, o Spotify poderia agir, acrescentou.

Também à “Reuters”, a Def Jam - que deixou cair Kanye após os comentários antissemitas do músico - deixou um comunicado onde se pode ler que “o antissemitismo não tem lugar na nossa sociedade”.

No espaço de poucas semanas, o músico foi forçado a retirar os seus bens do seu banco, o JPMorgan, foi alvo de um processo por parte da família de George Floyd, e marcas como a Adidas, Balenciaga e a revista “Vogue” anunciaram um corte de relações com Kanye. Também a agência que o representava, a CAA, anunciou que cessará qualquer ligação com o artista. Sabe-se também que terá perdido o seu estatuto de bilionário.