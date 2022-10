Agir adia concerto desta terça-feira no Teatro São Luiz devido a problema de saúde

Agir adiou o concerto de apresentação do seu novo álbum, “Cantar Carneiros”. O espetáculo, que deveria ter lugar esta terça-feira, no Teatro São Luiz, em Lisboa, passa agora para 29 de novembro.

Em comunicado assinado pelo artista e a sua agência e management, pode ler-se que “nos últimos dias, o artista tem sofrido de uma cólica renal”, tendo ido três vezes ao hospital.

No Instagram, Agir publicou um vídeo no hospital. “Estive, neste último mês, empenhado em preparar uma noite especial para todos quando fui atacado por uma maldita cólica renal. Ah, que agradável. Aquela dor lancinante que, provavelmente, até me faria atingir notas mais agudas, mas não poderá ser”.

“Agora mais a sério”, prossegue, “nunca cancelei concerto nenhum na minha vida e deixa-me profundamente frustrado ter que fazê-lo”.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para a nova data, mas quem pretender o reembolso pode fazê-lo através da bilheteira do São Luiz e respetivos contactos ou, em caso de compra online, através da Blueticket.