Thom Yorke (Radiohead): “Abaixo o governo britânico. Estou farto disto. Tenham vergonha”

Thom Yorke deixou, via Twitter, um comentário sobre a situação política do seu país.

Na sequência do pedido de demissão da primeira-ministra Liz Truss, que esteve apenas 44 dias no cargo, Yorke apelou à queda completa do governo, liderado pelo Partido Conservador.

“Abaixo o governo britânico. Não nos representam”, escreveu. “Não têm autoridade, não têm mandato, não têm ideias (…) Estou farto disto. Tenham vergonha”.

A publicação de Thom Yorke já reuniu quase 18 mil likes e mais de 3300 retweets. Veja aqui: