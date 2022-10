Supergrupo grunge 3rd Secret lança videoclip gravado no dia em que Taylor Hawkins morreu: veja aqui ‘Somewhere In Time’

Os 3rd Secret, “supergrupo” grunge formado por Matt Cameron (Soundgarden / Pearl Jam), Kim Thayil (Soundgarden) e Krist Novoselic (Nirvana), divulgaram recentemente um novo vídeo.

‘Somewhere In Time’ é um tema presente no seu álbum de estreia, homónimo, editado em abril, e que ganha agora o seu próprio videoclip - gravado no mesmo dia em que Taylor Hawkins, baterista dos Foo Fighters, faleceu.

“Foi divertido gravar estes vídeos, mas a tragédia e a mágoa depressa chegariam”, conta Novoselic. “Ficámos chocados, chorámos [com a notícia]”.

Ainda que não tenham atuado com o nome 3rd Secret, Novoselic, Thayil e Cameron fizeram parte do concerto de homenagem a Taylor Hawkins, em Los Angeles, no mês passado.

Veja aqui ‘Somewhere in Time’: