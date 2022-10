Super Bock em Stock anuncia mais sete nomes. Os Pluto de Manel Cruz são uma delas

Há mais sete nomes no cartaz do festival Super Bock em Stock, que se realiza em Lisboa a 25 e 26 de novembro.

Os Pluto, banda de Manel Cruz e Peixe que este ano voltou aos concertos, são uma das novidades, tocando no âmbito da curadoria Estúdio Zeco. Apresentado como “um espaço de partilha criativa que pretende ser a melhor solução na criação de conteúdos audiovisuais, songwriting, edição discográfica e produção de eventos”, o Estúdio Zeco levará também ao festival Super Bock em Stock outros artistas nacionais: Ana Mariano, Vila Martel e Grand Pulsar.

A promotora Música no Coração anunciou ainda, para a edição deste ano do evento, concertos da cabo-verdiana Kady e da fadista Andrea Soares e das GIRA Coletivo de Mulheres no Samba, que irá atuar no Super Bock Bus.

Consulte aqui o cartaz anunciado até ao momento do Super Bock em Stock:

25 de novembro

Alfie Templeman

Atalaia Airlines Big Band com convidados

Andrea Soares

Bala Desejo

Buzzard Buzzard Buzzard

David Bruno com convidados

Dora Morelenbaum

Ela Minus

GIRA Coletivo

Gretel Hänlyn

Isla de Caras

Manteau

Miguel Gizzas

Motor

Pluto

Reyz

Rita Dias

The Lemon Lovers

They Hate Change

TV Girl

Vila Martel

Yaya Bey

Zé Ibarra

Zola Blood

26 de novembro

Algumacena

Ana Mariano

Beatriz Rosário

Caio

Céu

Crystal Murray

Danielle Ponder

Desconectados

Enola Gay

Grand Pulsar

GIRA Coletivo

Irma

Juçara Marçal

Jüra

Kady

Luisa

Mari Segura

Miami Horror

Obongjayar

Porridge Radio

Sudan Archives

The Clockworks

W. H. Lung