Kanye West contratou a advogada de Johnny Depp. O objetivo? Evitar uma derrocada ainda maior

Kanye West terá contratado Camille Vasquez, advogada que representou Johnny Depp no processo que opôs o ator a Amber Heard, para o representar.

A notícia é do website “TMZ”, que salienta que Vasquez se tornou numa advogada bastante procurada por celebridades após a vitória nesse caso.

Kanye terá como objetivo evitar uma derrocada ainda maior aos olhos do grande público, após ter feito vários comentários antissemitas e visto alguns contratos que mantinha terem sido terminados.

No espaço de algumas semanas, o músico foi forçado a retirar os seus bens do seu banco, o JPMorgan, foi alvo de um processo por parte da família de George Floyd, e marcas como a Balenciaga e a revista “Vogue” anunciaram um corte de relações com Kanye.