Agir anuncia as quatro convidadas do seu concerto em Lisboa

Agir convidou, para o seu concerto desta semana no Teatro São Luiz, em Lisboa, quatro mulheres.

Com o músico português, que no mês passado lançou o álbum “Cantar Carneiros”, estarão em palco as cantoras Bárbara Tinoco, Milhanas e Tainá, bem como a atriz Isabel Ruth, que participa no disco.

O concerto acontece esta terça-feira, 25 de outubro, e nele Agir apresentará as 11 canções de “Cantar Carneiros”, com a banda completa, acompanhada por sopros e cordas, prometendo partilhar ainda as histórias que inspiraram este seu disco acústico.

Agir apresentou “Cantar Carneiros” na sua recente passagem pelo podcast Posto Emissor, que pode ouvir aqui: