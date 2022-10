Joni Mitchell vai dar o seu primeiro concerto em nome próprio em vinte anos

Depois de ter pisado pela primeira vez um palco em vinte anos, Joni Mitchell está a preparar-se para dar o seu primeiro concerto em nome próprio nesse mesmo período de tempo.

Quem o garante é Brandi Carlile, amiga e colaboradora de Joni, que deu uma entrevista ao “Daily Show” na qual revelou que a autora de “Blue” irá voltar aos palcos em junho.

O espetáculo terá lugar em Washington (EUA), e insere-se no Echoes Through The Canyon, evento que este ano assinalou o regresso de Joni à música ao vivo. A cantautora canadiana irá atuar a 10 de junho, juntamente com uma banda cujos integrantes serão conhecidos mais tarde.

Segundo Carlile, Joni Mitchell tem tocado em jams privadas, ao lado de outros músicos, durante os últimos anos. Esta foi, também, uma forma de recuperar do aneurisma que sofreu em 2015.