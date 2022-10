Todos os concertos marcados para 2022 em Portugal

TIM BERNARDES

21 de outubro: Theatro Circo de Braga

22 de outubro: CAE da Figueira da Foz

23 de outubro: Coliseu dos Recreios, Lisboa

24 de outubro: Casa da Música, Porto

LISBOA NA ZONA

Fábrica da Musa, Lisboa, 21 de outubro

Com: Branko, Mussafa, Tráz Àgua, Dotorado Pro, Sampaio, Umafricana, Berlok, Bandicut, DJ Galio

ROCK À MODA DO PORTO

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 22 de outubro

Com: GNR, Clã, Pluto, Três Tristes Tigres e Zen



AGIR

Teatro São Luiz, Lisboa, 25 de outubro



JORGE PALMA

Teatro Tivoli, Lisboa (concertos especiais dedicados a certos álbuns)

26 de outubro

1 de novembro

8 de novembro

FADO BICHA

M.Ou.Co, Porto, 27 de outubro

Teatro Maria Matos, Lisboa, 2 de novembro

FRANZ FERDINAND

Campo Pequeno, Lisboa, 29 de outubro



PLUTO

Texas Bar, Leiria, 29 de outubro

Salão Brazil, Coimbra, 31 de outubro

Carmo 81, Viseu, 2 de dezembro

Teatro Narciso Ferreira, Famalicão, 3 de dezembro



WOLF ALICE

Coliseu de Lisboa, 31 de outubro

MOONSPELL

Coliseu do Porto, 31 de outubro

Coliseu de Lisboa, 1 de novembro

MISTY FEST



Rita Vian: Casa da Música, Porto, 5 de novembro / Museu do Oriente, Lisboa, 6 de outubro

Christian Loffler & Detected Ensemble: Casa da Música, Porto, 9 de novembro / Centro Cultural de Belém, Lisboa, 10 de novembro

Joep Beving: Casa da Música, Porto, 9 de novembro / Centro Cultural de Belém, Lisboa, 10 de novembro / Teatro Virgínia, Torres Novas, 12 de novembro / Cineteatro Louletano, Loulé, 13 de novembro

Lisa Gerrard & Jules Maxwell: Auditório de Espinho, 19 de novembro / Centro Cultural de Belém, Lisboa, 21 de novembro / Casa da Música, Porto, 23 de novembro / Teatro Municipal da Guarda, 25 de novembro / Centro de Artes e Espetáculos, Figueira da Foz, 27 de novembro / Theatro Circo, Braga, 29 de novembro / Centro de Artes do Espetáculo, Portalegre, 30 de novembro

Édu Lobo & Mônica Salmaso: Theatro Circo, Braga, 19 de novembro / Auditório de Espinho, 20 de novembro / Casa da Música, Porto, 21 de novembro / Centro Cultural de Belém, Lisboa, 22 de novembro

Roger Eno: Museu do Oriente, Lisboa, 23 de novembro / Auditório de Espinho, 24 de novembro

Joana Serrat: Museu do Oriente, Lisboa, 27 de novembro / Casa da Música, Porto, 28 de novembro

Tigran Hamasyan: Casa da Música, Porto, 5 de dezembro / Centro Cultural de Belém, Lisboa, 6 de dezembro

XUTOS & PONTAPÉS

Tivoli, Lisboa

2, 3, 4 e 5 de novembro (dois concertos no dia 5)

Celebração dos 35 anos de “Circo de Feras”

STEREOLAB

Lux, Lisboa, 3 de novembro

Hard Club, Porto, 4 de novembro

CUT COPY

Coliseu de Lisboa, 4 de novembro



ORNATOS VIOLETA

Teatro Aveirense, Aveiro, 5 e 6 de novembro

DEEP PURPLE

Campo Pequeno, Lisboa, 6 de novembro



WIDOWSPEAK

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 8 de novembro

Auditório CCOP, Porto, 9 de novembro



SIMONE

Coliseu do Porto, 10 de novembro

Casino Estoril, 12 de novembro

Coliseu de Lisboa, 13 de novembro

BON IVER

Altice Arena, Lisboa, 11 de novembro



LINDA MARTINI

12 de novembro – Teatro Joaquim Benite, Almada

Alt-J

Campo Pequeno, Lisboa, 17 de novembro



TERESA SALGUEIRO

Teatro Tivoli, Lisboa, 18 de novembro

Teatro Sá da Bandeira, Porto, 30 de novembro

THE SCRIPT

Campo Pequeno, Lisboa, 18 de novembro

FAUSTO BORDALO DIAS

40 anos de "Por Este Rio Acima", Aula Magna, Lisboa, 19 e 20 de novembro



JORGE PALMA com PALMA'S GANG

Capitólio, Lisboa, 19 e 20 de novembro

BAND OF HORSES

Coliseu de Lisboa, 22 de novembro



GENTLEMAN

Coliseu de Lisboa, 24 de novembro



PORRIDGE RADIO

Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, 25 de novembro



ROSALÍA

Altice Forum, Braga, 25 de novembro

Altice Arena, Lisboa, 27 de novembro



NOW UNITED

Altice Arena, Lisboa, 25 de novembro

Altice Forum, Braga, 27 de novembro



SUPER BOCK EM STOCK

Avenida da Liberdade, Lisboa

25 e 26 de novembro



25 de novembro

Alfie Templeman

Atalaia Airlines Big Band com convidados

Bala Desejo

Buzzard Buzzard Buzzard

David Bruno com convidados

Dora Morelenbaum

Ela Minus

Isla de Caras

They Hate Change

TV Girl

Yaya Bey

26 de novembro

Alguma Cena

Beatriz Rosário

Danielle Ponder

Enola Gay

Irma

Juçara Marçam

Jüra

Mari Segura

Miami Horror

Obongjayar

Porridge Radio

Sudan Archives

The Cockworks

W.H. Lung

ORNATOS VIOLETA

Teatro das Figuras, Faro, 26 de novembro



MÁRCIA

Teatro Tivoli, Lisboa, 7 de dezembro



FESTIVAL AUTHENTICA

Altice Forum Braga, 9 e 10 de dezembro

9 de dezembro

Palco Authentica

Kodaline

Luísa Sonza

Becky Hill

Palco Urban

Rels B

Profjam

Jimmy P

Dino D’Santiago

Palco Auditorium

Ghost Hunt

Shange

Jüra

Quadra

Dance Room

BIIA

Rusty

Rhythm

Farofa

10 de dezembro

Palco Authentica

Rag’n’Bone Man

James Bay

Nothing But Thieves

Palco Urban

De La Soul

Mundo Segundo & Sam The Kid

Mala Rodriguez

Chico da Tina

Palco Auditorium

NO!ON

Paraguaii

Killimanjaro

This Penguin Can Fly

Dance Room

Order

Firmeza

CelesteMariposa

Joff



EVANESCENCE

Campo Pequeno, Lisboa, 12 de dezembro

THE CINEMATIC ORCHESTRA

Coliseu do Porto, 12 de dezembro

Coliseu dos Recreios, Lisboa, 13 de dezembro



2023

MICHAEL BUBLÉ

Altice Arena, Lisboa, 27 de janeiro

VALETE

Coliseu de Lisboa, 3 de fevereiro

Coliseu do Porto, 4 de fevereiro



EROS RAMAZOTTI

Altice Arena, Lisboa, 4 de fevereiro



T-Rex

Coliseu de Lisboa, 4 de fevereiro

Coliseu do Porto, 11 de março

BRING ME THE HORIZON

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa, 15 de fevereiro



BULLET FOR MY VALENTINE

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa,18 de fevereiro

PAULINO VIEIRA

Centro Cultural de Belém, Lisboa, 20 de fevereiro



VILLE VALO

Capitólio, Lisboa, 26 de fevereiro

Hard Club, Porto, 27 de fevereiro

BÁRBARA TINOCO

Campo Pequeno, 11 de março de 2023

Pavilhão Rosa Mota, 25 de março de 2023



PIXIES

Campo Pequeno, Lisboa, 13 de março



ROGER WATERS

Altice Arena, Lisboa, 17 e 18 de março



ROBBIE WILLIAMS

Altice Arena, Lisboa, 27 de março



TREMOR

São Miguel, Açores

De 28 de março a 1 de abril

Confirmados:



Angel Bat Dawid

Bia Maria

Ella Minus

Fado Bicha

Flipping Candy

Vaiapraia

III Considered



PEDRO SAMPAIO

Altice Arena, Lisboa, 14 de abril

Altice Forum Braga, 16 de abril

CALUM SCOTT

Capitólio, Lisboa, 22 de abril

THE MISSION

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 27 de abril

Hard Club, Porto, 28 e 29 de abril



BIG THIEF

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 29 de abril



D'ZRT

Altice Arena, Lisboa, 29 e 30 de abril

Pavilhão Multiusos de Guimarães, 6 e 7 de maio

Pavilhão Rosa Mota/Super Bock Arena, Porto, 19 de maio

Parque de Santa Catarina, Funchal, Madeira, 3 de junho



YES

Campo Pequeno, Lisboa, 7 de maio

COLDPLAY

Estádio Cidade de Coimbra, 17, 18, 20 e 21 de maio



PRIMAVERA SOUND

Parque da Cidade, Porto, de 7 a 10 de junho



RAMMSTEIN

Estádio da Luz, Lisboa, 26 de junho



NOS Alive

Passeio Marítimo de Algés, de 6 a 8 de julho



SUPER BOCK SUPER ROCK

Meco, de 13 a 15 de julho