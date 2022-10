Roubaram computador e ‘drives’ a Lana Del Rey: continham música nova e um livro inédito

Lana Del Rey anunciou, via redes sociais, ter sido alvo de um assalto.

A artista norte-americana ficou sem um computador portátil, discos rígidos e câmaras de vídeo, que guardava no seu carro. Dentro dessas drives estavam várias canções inéditas e o manuscrito de um novo livro.

Numa série de vídeos partilhados no Instagram, Lana Del Rey afirmou que o roubo se deu após lhe terem partido os vidros do carro, quando estava estacionado. A artista será agora obrigada a começar o seu livro do zero, ao passo que algumas das canções inéditas já foram divulgadas na Internet.

“Nunca mais vou deixar nada no carro, nem que seja por um instante”, desabafou, deixando ainda um pedido aos fãs: “Não ouçam as canções, porque ainda não estão prontas a sair”. Veja os vídeos: