Moullinex: “Dá para perceber logo como as pessoas são pela forma como tratam um empregado num café”

Moullinex recordou, no podcast Posto Emissor, um episódio do percurso da Discotexas, editora que fundou com Xinobi, com uma pessoa que se comportou “de forma menos ética”, assumindo que isso fez com que passasse a olhar para as pessoas com quem trabalha de forma mais atenta.

“O meu detetor de más pessoas está cada vez melhor”, diz o músico, “pela forma como tratam um empregado num café, a forma como agradecem a um fã aleatório no meio da rua, dá logo para perceber como as pessoas são. E raramente me engano”.

Ouça a partir dos 27 minutos e 45 segundos.