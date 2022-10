Já há duas baixas no Festival Eurovisão 2023

Já há duas baixas para a edição de 2023 do Festival da Eurovisão, que se irá realizar em Liverpool, no Reino oUnido.

O Montenegro e a Macedónia do Norte anunciaram a sua desistência do concurso, que terá lugar em maio do próximo ano, devido aos elevados custos com as viagens, a estadia e a inscrição.

Em comunicado, a RTCG, emissora pública do Montenegro, afirmou que para além desses custos existiu um problema com “a falta de interesse dos patrocinadores”.

A União Europeia de Radiodifusão, responsável pela organização do festival, afirmou mais tarde que os valores pedidos - que podem chegar aos 5,7 milhões de euros - a cada participante se baseiam “no número de países concorrentes”, tendo em conta “o tamanho e o estatuto financeiro” de cada um deles.