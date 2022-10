Billie Eilish tem novo namorado e há fãs zangados porque é 10 anos mais velho do que ela

Billie Eilish tem um novo namorado: a avaliar pelas fotografias captadas num bairro de Los Angeles esta terça-feira, a cantora de 20 anos está numa relação com Jesse Rutherford, de 31, vocalista da banda de rock alternativo californiana The Neighbourhood. E há fãs a partilhar opiniões pouco abonatórias devido à diferença de idades entre os dois artistas.

Nas imagens captadas por paparazzi, e publicadas pela revista People, Eilish e Rutherford surgem a dar um beijo apaixonado no exterior de um restaurante indiano. Apesar de a cantora não ter confirmado oficialmente a alegada relação, esta não é a primeira vez que os dois são vistos juntos, tendo o TMZ divulgado imagens dos dois na semana passada.

O facto de Eilish conhecer Rutherford desde os 15 anos fez com que vários dos seus seguidores tenham partilhado mensagens a criticar a diferença de idades: “O Jesse Rutherford a namorar com a Billie Eilish? Que cena… ele tem 30 anos, é tão esquisito” ou “Sim, eles são adultos, mas pessoas com 20 e 31 anos não têm a mesma maturidade… uma pessoa com 20 tem idade para andar na universidade e uma pessoa com 31 anos é adulta”.

Há, contudo, outros fãs que defendem a relação, dizendo: “Se ela está feliz, deixem-na estar” ou “E então? Ela pode namorar quem quiser. É adulta e tem idade suficiente para tomar as suas próprias decisões”.