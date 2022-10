Seu Jorge alvo de insultos racistas durante concerto privado: “Era um jantar de gala com pessoas muito bem vestidas”

Seu Jorge diz ter sido alvo de insultos racistas num concerto privado que deu na cidade de Porto Alegre, no Brasil, na passada sexta-feira. O músico explica que era “um jantar de gala com pessoas muito bem vestidas”, no clube Grémio Náutico União, e que as únicas pessoas negras que viu eram os funcionários.

“Ouvi dizer que estavam proibidos de olhar para mim ou falar comigo quando eu chegasse ao local do espetáculo”, relata Seu Jorge num vídeo partilhado depois do evento, “no final, falei, abracei-os e tirei fotos com todos”.

Explicando que foi quando saiu de palco que começou a ouvir “muitas vaias e insultos”, Seu Jorge diz ter percebido que “não seria possível voltar para o famoso encore” mas que ainda assim subiu de novo ao palco, sozinho, para, “de maneira respeitosa”, agradecer aos presentes: “despedi-me e retirei-me”.

“Na verdade, o que quero dizer aqui é que não reconheci a cidade que aprendi a amar e respeitar. O que presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista”, acrescenta Seu Jorge no vídeo, “ao povo negro de toda a região sul, quero dizer que vos amo, admiro e respeito. E que estamos mais unidos do que nunca e vamos vencer essa guerra que segrega o nosso povo à miséria e falta de oportunidade no Brasil”.

Segundo denúncias feitas nas redes sociais, as ofensas terão decorrido depois de o músico ter convidado um jovem negro para juntar-se a si em palco e de ter feito um breve discurso no qual defendeu os jovens negros brasileiros. Um vídeo do momento em que o artista foi insultado pode ser visto abaixo.