Os Now United vão ter um cantor português

Os Now United vão escolher um novo elemento em Portugal, avançou há momentos o Jornal da Noite da SIC. Segundo o comunicado a que a BLITZ teve acesso, o processo de casting inicia-se em breve e estará “aberto a cantores e dançarinos de todos os géneros entre os 16 e os 19 anos”.

O coletivo pop internacional foi fundado em 2017 por Simon Fuller, empresário britânico que se tornou conhecido como manager das Spice Girls, nos anos 90, e criou, depois, o programa de talentos “Ídolos”.

Com uma formação que conta com mais de uma dúzia de elementos, oriundos dos quatro cantos do mundo, o grupo tornou-se um fenómeno de popularidade, tendo editado este ano as canções ‘Heartbreak on the Dance Floor’, ‘It’s Your Birthday’ e ‘Like Me’.

Depois de participações na edição do ano passado dos Globos de Ouro e no programa de televisão “Got Talent Portugal” este ano, bem como de concertos em Lisboa e Porto em abril, os Now United regressam a solo nacional para concertos na Altice Arena, em Lisboa, a 25 de novembro e no Altice Forum Braga, a 27 de novembro.

O novo elemento português substituirá Any Gabrielly, que abandonará a banda, depois dos concertos em Portugal, para se dedicar a uma carreira a solo. Também Noah Urrea sai do grupo, sendo substituído por Zane Carter. Mais informações sobre o casting serão avançadas nos próximos tempos no site oficial dos Now United, bem como nas suas redes sociais.