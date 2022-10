Moullinex: “Como é possível José Afonso ter morrido nas condições em que morreu? Só nos envergonha como país”

Ao falar sobre a forma como abordou a canção inédita de António Variações, ‘Guerra Nuclear’, que produziu com Marisa Liz, Moullinex defende, no podcast Posto Emissor, que a classe artística portuguesa tem de ser “dignificada”: “Respeitar o passado, os ícones e os mestres não é conservá-los em formol. Muitas vezes, somos tão ingratos com os nossos heróis”.

“Como é possível um dos maiores compositores do século XX, o José Afonso, ter morrido nas condições em que morreu? Só nos envergonha como país”, acrescenta o músico.

Ouça a partir dos 37 minutos e 44 segundos.