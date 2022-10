Carolina Deslandes fala sobre despesas médicas com um dos filhos: “O Estado comparticipa cento e poucos euros”

Carolina Deslandes foi uma das oradoras do evento “Cristina Talks”, da apresentadora de televisão e empresária Cristina Ferreira, que decorreu no Pavilhão Multiusos de Gondomar, no passado fim de semana.

Na sua participação na iniciativa de empreendedorismo, promovido pela diretora de entretenimento e ficção da TVI, Carolina Deslandes falou sobre as despesas que representam os tratamentos de um dos seus filhos, Santiago, que se encontra no espectro do autismo.

Segundo a cantora-compositora, citada pela revista “Nova Gente”, os tratamentos fazem com que gaste “dois mil euros por mês. O Estado comparticipa cento e poucos euros e dá uma terapia de uma hora por semana. Como se fosse possível resolver este tipo de situação”, afirmou a artista, lembrando que, em Portugal, “uma em cada nove crianças vive no espectro do autismo”.

Carolina Deslandes, que na semana passada anunciou uma pausa, devido a exaustão, falou ainda, no mesmo evento, do seu ritmo de trabalho. “Fiz dois [programas] The Voice este ano, tenho três filhos pequenos, fiz mais de 65 concertos, quatro coliseus em quatro dias.”