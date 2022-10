A música e mais além: o Womex começa esta quarta-feira em Lisboa com concertos, debates e filmes

A feira internacional de música Womex começa esta quarta-feira, em Lisboa, com um espetáculo que inclui atuações dos portugueses Club Makumba, Expresso Transatlântico, Júlio Resende e Beatriz Felício. Este concerto, aberto apenas aos inscritos no evento, começa às 20h30 no Teatro Tivoli.

Depois de, em 2021, se ter realizado no Porto, o evento chega pela primeira vez a Lisboa para a sua 28ª edição, desenrolando-se até domingo, 23 de outubro, nas seguintes salas: Coliseu dos Recreios, Cinema São Jorge, Teatro Tivoli, Capitólio, Teatro Municipal São Luiz, LAV - Lisboa e Parque Mayer. Enquanto estes espaços vão acolher os concertos, a Cinemateca Portuguesa exibirá documentários. A vertente mais profissional, com mais de 200 stands de divulgação, ficará concentrada na Altice Arena.

Ao longo de cinco dias, haverá 60 espetáculos musicais protagonizados por cerca de 300 artistas de mais de 50 nacionalidades. Além dos concertos, o Womex contempla encontros e debates, o já referido ciclo de cinema e uma cerimónia de entrega de prémios, que pretende distinguir "as maiores personalidades da música global”.

Direcionado para os profissionais do meio musical - espera-se a participação de mais de 2500 trabalhadores “de todos os continentes” acorram a Lisboa -, o festival tem também bilhetes à venda para o público.

Entre os artistas que irão atuar na Womex, contam-se os portugueses Sara Correia, Ana Lua Caiano e Pedro Jóia; o cabo-verdiano Tito Paris; os brasileiros Kastrup, Bia Ferreira e Lia de Itamaracá: a luso-moçambicana Selma Uamusse; a cubana Brenda Navarrete; as sul-coreanas Groove&, os ganeses Fra!, os colombianos La Mambanegra, os mexicanos Son Rompe Pera, os norte-americanos Windborne e os franceses Les Mécanos, entre muitos outros.

Veja aqui os horários de alguns dos principais ‘showcases’:



Quinta-feira, 20 de outubro

Teatro Tivoli

Sara Correia - 21h30

Israel Fernández (Espanha)- 23h00

Mark Eliyahu (Israel) - 00h30



Cinema São Jorge (Lusofónica Stage)

Sheila Patrícia - 21h45

Pedro Jóia - 23h15

Kastrup Quartet - 00h45



Coliseu de Lisboa

João Selva (Brasil/França) - 21h00

Djely Tapa (Mali/Canadá) - 22h30

Tegie Chlopy (Polónia) - 00h00



Parque Mayer

Marco Mezquida (Espanha) - 21h00

Iskwe (Canadá) - 22h30

Le Diable à Cinq (Canadá) - 00h00



Capitólio

Lia de Itamaracá (Brasil) - 21h45

Poil Ueda (Japão/França) - 23h15

Selma Uamusse (Moçambique/Portugal) - 00h45



Sexta-feira, 21 de outubro



Teatro Tivoli

Ngulmiya (Austrália) - 21h30

Aguamadera (Argentina/França) - 23h00

Rangamatir Baul (Índia)



Cinema São Jorge (Lusofónica Stage)

Duarte (Portugal) - 21h45

Bia Ferreira (Brasil) - 23h15

Tito Paris (Cabo Verde/Portugal) - 00h45



Coliseu dos Recreios

Afrotonix (Chade/Canadá) - 21h00

The Dizzy Brains (Madagáscar) - 22h30

La Mambanegra (Colômbia) - 00h00



Parque Mayer

Corina Sîrghi și Taraful Jean Americanu (Roménia) - 21h00

Perija (Macedónia do Norte) - 22h30

Oratnitza (Bulgária) - 00h00



Capitólio

Djazia Satour (Argélia/França) - 21h45

Al Bilail Soudan (Mali) - 23h15

Son Rompe Pera (México) - 00h35



LAV - Lisboa ao Vivo

Savan (Colômbia) - 01h00

DJ Diaki (Mali) - 02h30

Sábado, 22 de outubro



Teatro Tivoli

Firas Zreik (Palestina/Estados Unidos) - 21h30

Daniel Herkesdal (Noruega) - 23h00

groove& (Coreia do Sul) - 00h30



Cinema São Jorge (Lusofónica Stage)

Karyna Gomes (Guiné/Portugal) -21h45

Ana Lua Caiano (Portugal) - 23h15

Prétu (Cabo Verde/Portugal) - 00h45



Coliseu dos Recreios

Brenda Navarrete (Cuba) - 21h00

Fra! (Gana) - 22h30

La Brigida Orquesta (Chile) - 00h00



Parque Mayer

Stefano Saletti & Banda Ikona (Itália) - 21h00

Suonno D'Ajere (Itália) - 22h30

Kalàscima (Itália) - 00h00



Capitólio

Aiwa (Mali/França) - 21h45

Derya Yıldırım & Grup Şimşek (Turquia/Alemanha) - 23h15

Startijenn (França) - 00h45



Lisboa ao Vivo

Imed Alibi feat Khalil Epi (Tunísia/França) - 01h00

Aunty Razor (Nigéria) - 02h30

Alligatorz (França) - 03h30

Quanto às palestras, englobam cerca de 20 conferências a cabo de 100 oradores de vários países, bem como numerosas reuniões e encontros - sempre na Altice Arena.

Entre os temas abordados, estão os seguintes tópicos: "Alterações Climáticas e Música”, “Resistência Negra Através da Música”, “Sem Géneros, Sem Fronteiras”, “Guerra e Música” e “Pessoas Surdas e com Deficiência na Indústria da Música ao Vivo”. Pode ver a programação dos debates aqui.



No que toca aos filmes incluem-se três estreias. O programa completo desta secção - que se divide entre a Altice Arena e a Cinemateca Portuguesa - está aqui. Um dos filmes exibidos será “The Almost Perfect DJ”, realizado por Pedro Coquenão, de Batida.

Em Portugal, o Womex é organizado pela AMG Music, do promotor de espetáculos António Miguel Guimarães. O evento, que contou com a sua primeira edição em Berlim (Alemanha), no ano de 1994, já se realizou em países como Reino Unido, Bélgica, Polónia, Espanha, Dinamarca ou Suécia.