Moullinex: “Só vai haver mulheres e diversidade nos cartazes quando elas estiverem lá. A representatividade é muito importante”

Moullinex defende a importância da representatividade na música ao falar, no podcast Posto Emissor, do papel de uma artista como Peaches numa indústria “controlada por homens”. “Só vai haver mulheres e diversidade nos lineups quando houver mulheres e diversidade nos lineups”, começa por dizer o músico, referindo-se aos cartazes de eventos musicais.

“Se fores mulher e vires uma mulher em palco vais dizer ‘posso ser eu’, se fores uma pessoa negra e vires uma pessoa negra no palco dizes ‘posso ser eu’, se fores uma pessoa queer e está uma pessoa queer no palco dizes ‘posso ser eu’”, acrescenta Moullinex, "enquanto isso não acontecer, é mais difícil ires atrás do teu sonho”.

Ouça a partir dos 22 minutos e 05 segundos.