Cinematic Orchestra tocam nos coliseus ainda este ano

Os britânicos Cinematic Orchestra atuam em Portugal no próximo mês de dezembro. A banda toca no Coliseu do Porto a 12 de dezembro e no Coliseu de Lisboa a 13,

Segundo o comunicado de imprensa, estes serão os primeiros concertos desde que o líder da banda, Jason Swinscoe, vive em Portugal.

Nestes espetáculos, os Cinematic Orchestra apresentarão os seus temas mais conhecidos e as canções do seu próximo álbum, contando também com um espetáculo visual de Ben Olsen.

Os bilhetes estão à venda e custam entre 28 euros e 35 euros.

O mais recente álbum dos Cinematic Orchestra, “To Believe”, saiu em 2019.