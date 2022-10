Todos os membros da banda sul-coreana BTS vão cumprir serviço militar obrigatório durante, pelo menos, um ano e meio

Todos os sete membros da boy band coreana BTS vão cumprir serviço militar obrigatório, revelaram os seus representantes esta segunda-feira.

Segundo a agência noticiosa Reuters, o primeiro a cumprir o serviço militar obrigatório será o membro mais velho da banda, Jin, que em dezembro faz 30 anos e tinha vindo a adiar esta obrigação.



Depois de todos os cantores cumprirem o serviço militar obrigatório, os BTS, que são uma das bandas pop mais bem sucedidas do mundo, poderão voltar a atuar ao vivo, acrescenta a sua agência. Recorde-se que o grupo anunciou uma paragem no passado mês de junho.

Na Coreia do Sul, país do qual os BTS são naturais, todos os homens fisicamente aptos, entre as idades de 18 e 28 anos, têm de cumprir o serviço militar durante 18 a 21 meses. Alguns cidadãos podem ficar isentos desta obrigação ou cumprir períodos mais curtos, como os atletas olímpicos, os músicos clássicos e os dançarinos galardoados em certas competições. Apesar de alguns legisladores terem defendido que os BTS ficassem isentos, os membros da banda terão de cumprir as suas obrigações.