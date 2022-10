Será que King Princess é mesmo uma estrela?

King Princess, verdadeiro nome Mikaela Straus, é uma daquelas artistas que navega com mestria nas águas da pop que nunca é demasiado orelhuda para lhe garantir um grande êxito nem demasiado hermética para que se veja encerrada na gaveta da música alternativa. Apadrinhada por Mark Ronson, o homem que ajudou a dar um empurrãozinho inicial a Amy Winehouse e Lily Allen, Straus estreou-se em 2019 com “Cheap Queen”, auspiciosa coleção de canções na qual tentava encontrar um mapa para se orientar naquele que disse, à época, ter sido “o ano mais vulnerável” da sua vida, regressando agora com uma guinada assertiva para território mais feliz. “Não quero viver dessa forma” é o grito de explosão de ‘I Hate Myself, I Want to Party’, tema de abertura do segundo álbum, “Hold on Baby”, escrito e produzido a meias com Aaron Dessner, dos National — parceria repetida numa série de outras canções —, mostrando cedo que King Princess está pronta para libertar amarras.

