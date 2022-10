Selena Gomez, ex-namorada, e Hailey Bieber, a atual esposa de Justin Bieber, posam juntas em cerimónia

Selena Gomez e Hailey Bieber encontraram-se e posaram juntas para as fotografias, durante uma gala anual do Academy Museum of Motion Pictures, um museu do cinema localizado em Los Angeles.

O encontro teve ainda mais impacto após os rumores recentes, de que Hailey “roubou” Justin Bieber a Selena Gomez, ex-namorada do artista canadiano. “Não tenho interesse em fazer esse tipo de coisas e nunca o fiz”, afirmou a agora esposa de Bieber no podcast “Call Her Daddy”, citado pela “Billboard”.

Selena Gomez defendeu também o casal, acusando os próprios fãs de bullying: “Algumas das coisas das quais nem tenho que saber são nojentas, e ninguém devia lidar com o que vi”, disse, num vídeo publicado no TikTok.

Veja as fotos de ambas: