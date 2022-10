Moullinex: “Tinha medo do Paulo Furtado por causa dos concertos que via de Wraygunn e Tigerman. E depois conheço um doce de pessoa”

Moullinex recordou, no Posto Emissor, os momentos em que conheceu Peaches, com quem colaborou na canção ‘Maniac’, em 2012, e Paulo Furtado, mais conhecido como The Legendary Tigerman. “É o contrário do ‘não conheças os teus heróis’: quando os teus heróis são ainda melhores na vida real do que o que parecem em palco”.

“A persona que a Peaches é em palco é diametralmente oposta à pessoa que ela é na vida. Ela é mãe, preocupa-se”, começa por dizer o músico, “faço a comparação com o Paulo Furtado, porque tinha medo dele por causa dos concertos que via de Wraygunn e de Tigerman. E depois conheço um doce de pessoa do outro lado”.

Ouça a partir dos 25 minutos e 39 segundos.