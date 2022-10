Cantor Mikaben morre em palco durante concerto em Paris

Morreu o cantor haitiano Mikaben, aos 41 anos. O músico terá sofrido um ataque cardíaco enquanto atuava na sala Accor Arena, em Paris, França, como convidado dos compatriotas Carimi. Chegou a ser assistido no local por paramédicos, mas sem sucesso.

Nas redes sociais, surgiram vários vídeos que mostram o músico a caminhar na direção do fundo de palco, desmaiando diante dos espectadores. Horas antes, Mikaben tinha partilhado um vídeo com os seus seguidores no Instagram, mais de 1 milhão, no qual se mostrava sorridente no interior da sala parisiense, com capacidade para mais de 20 mil pessoas.

A viúva, que se encontra grávida, deixou uma mensagem de agradecimento aos fãs pelas suas preces, pedindo-lhes privacidade.

Filho do também músico Lionel Benjamin, Mikaben, cujo verdadeiro nome era Michael Benjamin, tinha iniciado a sua carreira musical no final dos anos 90, tendo editado quatro álbuns em nome próprio desde então. Cantor, escritor de canções e produtor, tornou-se um dos artistas mais influentes da sua geração no Haiti.

As mensagens de pesar de figuras do país sucederam-se, com o Primeiro Ministro, Ariel Henry, a escrever no Twitter: “Perdemos uma das maiores figuras da música haitiana”. Wyclef Jean, que o mundo conheceu como elemento dos Fugees, declarou em entrevista ao jornal Miami Herald que Mikaben era “um dos jovens artistas mais influentes e inspiradores da nossa geração”.