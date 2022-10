A três dias do concerto, Uriah Heep cancelam vinda a Portugal

Os Uriah Heep cancelaram parte da sua digressão europeia, incluindo o concerto marcado para a próxima quinta-feira, na Aula Magna, em Lisboa.

Em comunicado partilhado pela promotora Everything Is New, a banda diz que a decisão de cancelar os concertos em Portugal, Espanha, Croácia, Sérvia e Roménia se prende com “problemas logísticos e os custos crescentes das digressões”.

Em Portugal, o reembolso dos bilhetes tem início amanhã, 18 de outubro. A Everything Is New informa que os compradores de bilhetes online serão reembolsados automaticamente num prazo máximo de 30 dias. Quem adquiriu os bilhetes em lojas físicas deverá solicitar o reembolso no local de compra, apresentando o bilhete e comprovativo de pagamento, até 30 dias após a data prevista do espetáculo (com término a 18 de novembro de 2022).



Os Uriah Heep viriam a Portugal celebrar os seus 50 anos de carreira.