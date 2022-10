O ator Seth Green diz que Bill Murray o atirou para um caixote do lixo: “Tinha 9 anos e fiquei lavado em lágrimas”

O ator e comediante Seth Green acusou Bill Murray de o ter atirado para dentro de um caixote do lixo, quando tinha apenas nove anos.

A história foi contada num novo episódio do podcast “Good Mythical Morning”, de Rhett McLaughlin e Link Neal, e remonta ao início dos anos 80, quando Green participou no programa “Saturday Night Live”.

“Quando tinha nove anos, participei num sketch do ‘Saturday Night Live’ sobre aquilo que os miúdos pensavam sobre o Natal. Ele viu-me sentado no braço da cadeira dele e fez um estardalhaço”, contou Green.

O pequeno ator recusou-se porém, a levantar-se, o que fez com que Murray optasse por soluções mais extremas. “Agarrou-me pelos tornozelos e despejou-me num caixote do lixo. Fiquei horrorizado. Fugi, escondi-me no camarim e fiquei lavado em lágrimas”.

Seth Green junta-se assim a um rol de pessoas que, ao longo das últimas semanas, acusaram Bill Murray de comportamentos problemáticos. Murray foi recentemente condenado a pagar uma indemnização de 100 mil dólares a uma mulher que o acusou de contacto físico inapropriado.