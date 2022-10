Moullinex: “A primeira grande ‘remix’ que fiz, para os Cut Copy, foi rejeitada. Uma rejeição que se transformou numa carreira”

Moullinex recordou, no podcast Posto Emissor, o início do seu percurso musical, quando, na década de 2000 começou a partilhar remisturas de canções de outros artistas no Myspace. “Sou um filho da internet. A minha carreira, devo-a a internet. Se tivesse de tatuar internet tatuava”.

“As ‘remixes’ não oficiais passaram a ser oficiais, passei a ter convites. A primeira grande ‘remix' que fiz foi para os Cut Copy e foi rejeitada”, relembra o músico, “perguntei se dava para pôr online gratuitamente, disseram ‘muito bem’. Foi a loucura. Foi número 1 do Beatport. Como uma rejeição se transformou numa carreira por causa da internet”.

Ouça a partir dos 16 minutos e 55 segundos.