O triunfo e as feridas de Oliver Sim fora dos The xx

Os admiradores da banda britânica The xx podem ficar descansados: as aventuras a solo dos três integrantes não significam, aparentemente, e tendo em conta declarações recentes de Oliver Sim, um ponto final no seu percurso. Aliás, basta atentar no facto de “Hideous Bastard”, álbum de estreia em nome próprio do vocalista e baixista, contar com produção do multi-instrumentista, amigo e colega de longa data James Smith, mais conhecido como Jamie xx, para perceber que continuam um núcleo coeso.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.