As canções com Freddie Mercury que os Queen nunca lançaram

Os Queen lançaram esta semana um inédito com Freddie Mercury gravado em 1988. ‘Face It Alone' fará parte de uma edição especial do álbum “The Miracle”, de 1989, com edição agendada para 18 de novembro.

A mesma edição ‘deluxe’ do penúltimo álbum dos Queen lançado no tempo de vida do vocalista Freddie Mercury contará com mais dois temas até hoje não editados: ‘Dog With a Bone’ e ‘I Guess We’re Falling Out', também provenientes das mesmas sessões de gravação.

Não é segredo, porém, que no arquivo dos Queen constam ainda algumas raridades com Mercury ainda por lançar. Algumas são meros exercícios inacabados, noutros casos há margem para que, tal como sucedeu em ‘Face It Alone’, as técnicas de engenharia de som contemporâneas (e os acrescentos de Brian May e Roger Taylor) permitam transformar o que era domínio da maqueta numa canção de pleno direito.

Ao longo dos anos, o YouTube tornou-se repositório de algumas dessas pérolas escondidas, motivando longo debate entre fãs. Abrimos o baú:

“Affairs” (1989)

“A New Life Is Born” (1988)

“Back To Storm” (1984, 1985 ou 1986)

“Dog With a Bone” (1988; é um dos inéditos da reedição de “The Miracle”)

“Grand Dame” (1989)

“I Guess We're Falling Out” (1988; é um dos inéditos da reedição de “The Miracle”)

“My Secret Fantasy” (1990)

“Robbery” (1990)

“Sandbox” (1979)

“Self Made Man” (1990)

“Silver Salmon” (1972, 1973 ou 1974)