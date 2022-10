Carolina Deslandes faz pausa: “É a segunda vez que vou parar ao hospital por exaustão”

Carolina Deslandes revelou nas redes sociais que foi hospitalizada devido a exaustão e que cancelou a agenda das próximas semanas para poder descansar. “É a segunda vez que vou parar ao hospital por exaustão. Era de esperar que tivesse aprendido da primeira, mas não”, começa por escrever a cantora numa story de Instagram partilhada esta sexta-feira.

“Queremos sempre adiar a voz do corpo. Até o corpo gritar: ‘Tem de parar’. E parei. Cancelei a minha agenda (peço desculpa a todos). E fugi por uns dias. Os próximos 15 dias são de descanso”, acrescenta ainda a cantora, mostrando-se, em vídeo, num quarto de um hotel de luxo no Porto.

Recorde-se que Deslandes editou recentemente os singles ‘Paz’ e ‘Vai Lá’, tendo um concerto marcado a 5 de novembro no Cine Teatro São João, no Entroncamento. Aos domingos, a artista surge nos ecrãs de televisão como mentora do programa “The Voice Portugal”.