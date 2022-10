Quem lidera as nomeações para os MTV Europe Music Awards

Já são conhecidos todos os nomeados para a cerimónia deste ano dos MTV Europe Music Awards, que se realiza a 13 de novembro em Düsseldorf, na Alemanha.

Harry Styles apresenta-se como o grande favorito da noite, tendo sido nomeado em sete categorias, incluindo a de Melhor Artista, Melhor Canção e Melhor Vídeo.

Atrás do ex-One Direction está Taylor Swift, que obteve seis nomeações, e Nicki Minaj e Rosalía, ambas com cinco. O prémio para Melhor Artista conta não só com estes quatro nomes como também com os de Adele e Beyoncé.

Confira aqui todos os nomeados:

Melhor Canção

Bad Bunny & Chencho Corleone – 'Me Porto Bonito'

Harry Styles – 'As It Was'

Jack Harlow – 'First Class'

Lizzo – 'About Damn Time'

Nicki Minaj – 'Super Freaky Girl'

Rosalía – 'DESPECHÁ'

Melhor Vídeo

BLACKPINK – 'Pink Venom'

Doja Cat – 'Woman'

Harry Styles – 'As It Was'

Kendrick Lamar – 'The Heart Part 5'

Nicki Minaj – 'Super Freaky Girl'

Taylor Swift – 'All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)'

Melhor Artista

Adele

Beyoncé

Harry Styles

Nicki Minaj

Rosalía

Taylor Swift

Melhor Colaboração

Bad Bunny & Chencho Corleone – 'Me Porto Bonito'

David Guetta & Bebe Rexha – 'I’m Good (Blue)'

DJ Khaled feat. Drake & Lil Baby – 'STAYING ALIVE'

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – 'Sweetest Pie'

Post Malone w/ Doja Cat – 'I Like You (A Happier Song)'

Shakira & Rauw Alejandro – 'Te Felicito'

Tiësto & Ava Max – 'The Motto'

Melhor Ao Vivo

Coldplay

Ed Sheeran

Harry Styles

Kendrick Lamar

Lady Gaga

The Weeknd

Melhor Pop

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

Melhor Artista Novo

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

SEVENTEEN

Stephen Sanchez

Tems

Melhor Artista K-Pop

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA

SEVENTEEN

TWICE

Melhor Artista Latino

Anitta

Bad Bunny

Becky G

J Balvin

Rosalía

Shakira

Melhor Artista Música Eletrónica

Calvin Harris

David Guetta

DJ Snake

Marshmello

Swedish House Mafia

Tiësto

Melhor Artista Hip-Hop

Drake

Future

Jack Harlow

Kendrick Lamar

Lil Baby

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Melhor Artista Rock

Foo Fighters

Liam Gallagher

Måneskin

Muse

Red Hot Chili Peppers

The Killers

Melhor Artista Música Alternativa

Gorillaz

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

Melhor Artista R&B

Chlöe

Giveon

H.E.R.

Khalid

Summer Walker

SZA

Melhor Vídeo Longo

Foo Fighters – "Studio 666"

Rosalía – "MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)"

Stormzy – "Mel Made Me Do It"

Concerto de Tributo a Taylor Hawkins, Estádio de Wembley, Londres

Taylor Swift – "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)"

Vídeo Pelo Bem

Ed Sheeran – '2step' (feat. Lil Baby)

Kendrick Lamar – 'The Heart Part 5'

Latto – 'P*ssy'

Lizzo – 'About Damn Time'

Sam Smith – 'Unholy' (feat. Kim Petras)

Stromae – 'Fils de joie'

Maiores Fãs

BLACKPINK

BTS

Harry Styles

Lady Gaga

Nicki Minaj

Taylor Swift