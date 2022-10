Pára tudo: os Queen acabam de revelar uma canção inédita com Freddie Mercury. Ouça aqui ‘Face It Alone’

Os Queen lançaram esta quinta-feira uma canção inédita interpretada por Freddie Mercury. ‘Face It Alone’ já pode ser ouvida.

Redescoberta recentemente, ‘Face It Alone’ foi gravada durante as sessões históricas da banda para o álbum The Miracle, em 1988, “um período prolifico que viu a banda a trabalhar em torno de 30 temas, muitas das quais nunca foram lançadas”, pode ler-se no texto de apresentação de uma nova edição do penúltimo LP da banda britânica lançado no tempo de vida do seu vocalista.

A canção fará parte de uma edição ampliada do álbum “The Miracle”, originalmente lançado em 1989, que agora se apresentará numa caixa de 8 discos com um LP/5CDs/DVD/Blu-ray a editar a 18 de novembro.