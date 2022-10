Maro assume ‘burnout’ e anuncia pausa: “A morte do meu avô atirou-me para um lugar sem esperança nem brilho, onde ainda estou”

Maro, vencedora da edição deste ano do Festival da Canção e representante de Portugal na Eurovisão, partilhou uma longa mensagem com os seus seguidores no Instagram na qual anunciou que vai cancelar todos os concertos que tinha marcados até ao final do ano, incluindo uma digressão europeia, e fazer uma pausa de três semanas. Segundo a artista, esta decisão deve-se a um esgotamento.

“A primeira vez que experienciei verdadeira tristeza foi há dois anos, por volta desta altura do ano. Descobri que o meu avô tinha morrido num domingo de 2020”, começa por escrever Maro, “toda a minha vida mudou. A minha perceção do mundo foi-se. E, sem perceber, isso atirou-me para um lugar estranho, sem esperança e sem brilho, onde ainda estou e de onde não consigo sair por mais que tente”.

A artista acrescenta, depois, que desde a morte do avô trabalhou sem grandes pausas, referindo os discos que editou, os concertos que deu, a participação no Festival da Canção e Eurovisão e uma digressão na América do Norte que a levou a dar “10 concertos em 14 dias”. “Tantos momentos fantásticos e recordações pelos quais estou incrivelmente grata, mas também um esgotamento profissional (não tem piada nenhuma), uma série de doenças e muito pouca vontade de andar aqui por muito mais tempo. Assustador, eu sei”.

Maro esclarece, então, só ter percebido recentemente a razão pela qual não se sentia bem: “Ainda estou a afogar-me no luto e nunca parei verdadeiramente para processá-lo ou a vida em geral. O meu avô já cá não está e eu não tirei um tempo para perceber isso verdadeiramente. Continuei zangada com isso, com o mundo, com a vida, enquanto me mantive em movimento”.

Marcando o seu regresso para 7 de novembro, a artista revela que voltará com “muita música e notícias entusiasmantes”. “Três semanas não é assim tanto tempo”, acrescenta, “obrigado a todos por estarem aí e por me terem apoiado este tempo todo. Fizeram com que eu continuasse e não desistisse. Deram-me um propósito e não sei como vos agradecer”. Leia a publicação completa de Maro, em inglês, abaixo.