Sónia Tavares, dos Gift: “O Brian Eno tira uma carta e diz: ‘vão para um sítio escuro’. Fomos para um quarto e o Nuno ficou lá fora, danado”

No podcast Posto Emissor, Sónia Tavares identificou a colaboração dos The Gift com Brian Eno, em “Altar” (álbum de 2017), como o momento mais marcante da carreira da banda.

“Cada vez que está num impasse, o Brian Eno tira uma carta, das que ele próprio escreveu com conselhos e reflexões”, partilha. “Certa vez, estávamos num impasse qualquer e ele tira uma carta que diz: ‘vão para um sítio escuro, e que do silêncio saia alguma coisa’”.

“Fomos para um quarto, começámos a tocar e o Nuno ficou lá fora a ouvir, danadíssimo”, conta, explicando que Nuno Gonçaves tem “uma personalidade muito forte e o Brian Eno percebeu logo as características de cada um.”

Ouça a história completa aos 57m 58s.



“Coral”, o novo disco dos portugueses The Gift, foi lançado em setembro na app da banda e encontra-se agora disponível em CD.



Com a participação de um coro clássico de 48 elementos, gravado em Viena (Áustria), “Coral” é o décimo álbum da banda de Alcobaça.