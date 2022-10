O “primeiro grande museu” sobre a música punk vai abrir em janeiro

Las Vegas, nos Estados Unidos, irá acolher um novo “Museu do Punk Rock”.

Aquele que se anuncia como “o primeiro grande museu do punk”, com mais de 1100m², promete documentar o género e o movimento, em todas as suas expressões - e não apenas as que tiveram maior impacto.

A ideia partiu de “Fat Mike”, frontman dos californianos NOFX. Ao longo dos anos, o músico foi colecionando várias peças ligadas ao punk rock, com o objetivo de as expor numa loja; esse conceito evoluiu, entretanto, para um museu.

Entre os objetos que poderão ser ali vistos contam-se uma t-shirt dos Vultures, usada por Debbie Harry, os icónicos chapéus dos Devo, e uma guitarra acústica usada pelos Rise Against nas suas primeiras maquetas. O museu conterá, ainda, várias exposições interativas.

A inauguração está marcada para o dia 13 de janeiro de 2023 e, em declarações à “Spin”, “Fat Mike” descreveu o processo de inclusão: “Se é uma banda punk, pode estar cá”. “Queremos que haja pessoas a vir da Indonésia e vejam um folheto da sua banda na parede. Quero dar a toda a gente que tem uma banda punk espalhada pelo mundo essa oportunidade”.

Para Vinnie Fiorello, ex-baterista dos Less Than Jake, também envolvido no projeto, o museu constitui “uma carta de amor ao punk rock”. “Queremos mostrar esta paixão comum a tantas pessoas diferentes”, acrescentou.