Morreu aos 34 anos o cantor e modelo Andrés Cuervo, que há poucos dias participou na semana da moda de Nova Iorque

Morreu o cantor e modelo colombiano Andrés Cuervo, autor do êxito ‘La Receta’. Tinha 34 anos.

A sua agência enviou um comunicado à “Billboard”, no qual esclarece que o cantor sofreu um ataque cardíaco no passado dia 5 de outubro, no seu apartamento em Paris. Há algumas semanas, Cuervo havia participado na Semana da Moda de Nova Iorque.

Nascido em Barranquilla, Colômbia, Andrés Cuervo lançou o seu primeiro álbum, “Tras De Ti”, em 2008. Cinco anos mais tarde, lançou “Este Soy Yo”, que lhe valeu reconhecimento além-fronteiras, sobretudo no México.

Em 2015, conseguiu alcançar pela primeira vez o primeiro lugar da tabela de vendas da Billboard, com ‘La Receta’. Ao longo da sua carreira, conseguiu mais de 40 milhões de visualizações dos seus vídeos no YouTube.