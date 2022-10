Dois meses depois de concerto em Portugal, Rex Orange County acusado de abuso sexual

O músico inglês Rex Orange County, cujo verdadeiro nome é Alexander O'Connor está a ser acusado de abusos sexuais por uma mulher não identificada que a imprensa britânica diz ter mais de 16 anos. Segundo o tabloide The Sun, O'Connor, que passou em agosto por Portugal para atuar no festival MEO Sudoeste, declarou-se inocente numa audiência em tribunal esta segunda-feira, 10 de outubro.

Segundo declarações da alegada vítima, o músico de 24 anos terá abusado dela seis vezes ao longo de dois dias no início de junho, em Londres: duas vezes no bairro de West End no dia 1 e outras quatro vezes no dia seguinte, em casa dele em Notting Hill e num táxi.

Num comunicado enviado à imprensa pelos representantes de Rex Orange County, lê-se: “O Alex está chocado com as alegações, que nega, e está ansioso por limpar o seu nome em tribunal. Não pode fazer mais declarações sobre o assunto devido à investigação em curso”. Depois da audiência em tribunal, o artista foi libertado sob fiança, estando marcado o julgamento para 3 de janeiro do próximo ano.

Em julho, ainda antes de atuar em Portugal, O'Connor cancelou várias datas que tinha marcadas para a Austrália, Nova Zelândia e Europa devido a “questões pessoais inesperadas” que o obrigariam a “passar algum tempo em casa, este ano”: “É a última coisa que quero fazer. Adoro andar em digressão e tenho muita pena por vos desiludir. Espero voltar à estrada assim que possível”.