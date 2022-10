Saudades de Sade? Boas notícias: a espera vai acabar

Sade Adu está a gravar música nova. A “Billboard” noticia que a artista britânica e o seu grupo têm passado os últimos dias nos Miraval Studios, em Correns, na França.

Em declarações à “Billboard”, o produtor e compositor Damien Quintard, um dos donos do estúdio, juntamente com o ator Brad Pitt, afirmou que “dá para sentir o amor que tanto ela como o grupo têm por este sítio”.

O último álbum de Sade, “Soldier of Love”, foi lançado em 2010. A banda voltou a juntar-se em 2018 para lançar ‘Flower of the Universe’, tema que fez parte da banda-sonora do filme “Uma Viagem no Tempo”, e ‘The Big Unknown’, que integrou a banda-sonora de “Viúvas”. Não há mais detalhes conhecidos sobre o próximo longa-duração.

Revelada nos anos 80 - “Diamond Life”, o álbum de estreia, é de 1984 - Sade lançou apenas três álbuns nos últimos 30 anos: “Love Deluxe”, em 1992, “Lovers Rock”, em 2000, e “Soldier of Love”, em 2010. Nascida há 63 anos na Nigéria, popularizou canções como ‘Smooth Operator’, ‘The Sweetest Taboo’, ‘Paradise’ ou ‘No Ordinary Love’, exemplos máximos do que se convencionou denominar de sophisti-pop ou smooth jazz.