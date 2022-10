Michael J. Fox e Christopher Lloyd, a dupla de “Regresso ao Futuro”, juntos de novo. Veja como estão agora

Os atores Michael J. Fox e Christopher Lloyd, as estrelas da saga “Regresso ao Futuro”, voltaram a juntar-se no passado fim de semana.

A dupla participou num painel da edição nova-iorquina da Comic Con, onde falou sobre a relação de amizade que os une e o seu trabalho juntos, bem como sobre - evidentemente - “Regresso ao Futuro”.

Em 1985, quando o primeiro filme da saga foi gravado, “eu não conhecia o Michael, só tinha ouvido falar dele”, afirmou Lloyd. “Houve uma química imediata”.

Michael J. Fox falou ainda sobre a sua própria fundação, que criou em 1991 após ter-lhe sido diagnosticada a Doença de Parkinson. “Pessoas como o Chris têm estado lá para mim, e muitos de vós também. Isto não tem a ver com aquilo de que padeço, tem a ver com aquilo que me foi dado: uma voz para fazer isto e ajudar pessoas”, explicou. Veja a conversa no vídeo abaixo.