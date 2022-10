Diogo Piçarra cancela todos os concertos em Espanha: “O corpo e a saúde falaram mais alto”

Diogo Piçarra cancelou uma minidigressão por terras espanholas que deveria encetar esta quinta-feira em Madrid e que contava ainda com concertos em Barcelona (sexta) e Sevilha (domingo).

Nas suas redes sociais, o artista afirma que depois do concerto no Multiusos de Guimarães, no passado sábado, viu a sua saúde piorar e, seguindo aconselhamento médico, cancelou todos os seus compromissos próximos.

“Não imaginam como esta decisão me deixa triste, mas o corpo e a saúde falaram mais alto”, pode ler-se.

No primeiro dia de outubro, Piçarra apresentou-se na Altice Arena, em Lisboa, um concerto anunciado antes da pandemia de covid-19 que só agora se pôde realizar. Recorde as imagens do espetáculo que o artista algarvio descreveu como “o dia mais feliz” da sua vida em palco.