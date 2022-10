“Os fãs dos System of a Down assustam-me de morte”, diz Serj Tankian. A culpa é de 'Chop Suey'

Serj Tankian afirmou que os fãs dos System of a Down o “assustam”, já que têm por hábito gritar a letra do clássico ‘Chop Suey’ sempre que se deparam com o vocalista num local público.

“Assustam-me de morte. Gritam ‘Wake up!’ nas minhas costas, onde quer que eu esteja”, afirmou, em entrevista à “Revolver”. “Eu fico satisfeito por estarem entusiasmados, mas não o façam. Levo demasiadas vezes com isso”.

Ainda assim, o vocalista diz sentir-se grato por ter fãs que se ligam dessa forma à sua música, e que sentem vontade de o conhecer. “É o maior elogio que se pode fazer neste mundo: que alguém ouça a tua música”, explicou. “E o melhor é ver que há ouvintes de várias gerações”.