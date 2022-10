Diogo Piçarra, mentor do “The Voice Portugal”, alerta concorrentes para a realidade: “Quando acaba não há muitas mãos às quais se agarrarem”

Diogo Piçarra, mentor “The Voice Portugal” há quatro edições, diz alertar sempre os concorrentes para o facto de não haver “muitas mãos às quais se agarrarem” depois de terminar a exposição que têm no programa de talentos. “O programa é bom, vão ter muita exposição, mas assim que acaba é que começa tudo. Há muita malta que nem me ouve bem, aquilo entra a 100 e sai a 200, mas é muito importante perceberem isto”, disse o artista em entrevista ao podcast Posto Emissor.

“Tento sempre alertá-los para a realidade, acima de tudo”, esclarece Piçarra, depois de dizer: “quando não viramos a cadeira, temos a necessidade de, pelo menos, dar uma palavra ou um parecer. ‘Olha, não virei porque te senti nervosa ou nervoso, com receio, gaguejaste ali um bocadinho’... Sei lá. Às vezes, não virar parece injusto para quem está ali, mas é justo para quem passou. É dar a oportunidade a quem realmente estava mais preparado e menos nervoso”.

O músico, que alcançou sucesso depois de se sagrar vencedor de um outro programa de talentos, o “Ídolos”, em 2012, explica ainda: “sempre adorei fazer parte deste tipo de programas porque nasci num deles e adorava estar do outro lado. Ainda mais, o ‘The Voice’ tem este formato em que somos mesmo mentores, não somos só jurados”.

“Acompanhamos, falamos, escolhemos músicas com eles, fazemos arranjos, inclusive já tive de produzir mesmo uma música para um dos concorrentes cantar numa das galas, fiz o instrumental e tudo. É uma coisa que me sinto mesmo completo a fazer”, conclui. Ouça as declarações de Diogo Piçarra sobre o “The Voice Portugal” a partir da 1 hora, 8 minutos e 53 segundos do episódio do Posto Emissor.