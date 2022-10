Charlie Puth tem uma ou duas coisas a dizer sobre Ellen DeGeneres: “Desapareceu, ela e a equipa dela, depois do meu primeiro EP”

Charlie Puth deixou críticas a Ellen DeGeneres, após ter trabalhado com a apresentadora de televisão no início da sua carreira.

Em entrevista à “Rolling Stone”, Puth falou de Greyson Chance, que recentemente atacou DeGeneres dizendo que esta é a pessoa “mais manipuladora, egoísta e oportunista” que conheceu.

“Tivemos experiências diferentes”, começou por afirmar Puth, que assinou com a editora de DeGeneres em 2011. “Mas concordo com ele: Desapareceu, ela e a equipa dela, depois do meu primeiro EP”.

“Não quero culpar ninguém em particular, mas o coletivo. Todas as pessoas que estavam naquela sala desapareceram. Ninguém dava notícias”.

O músico salienta que nunca comentou a sua experiência com a própria DeGeneres, e que não tem quaisquer problemas pessoais com a apresentadora. “As pessoas dizem que ela é mal educada, mas nunca passei por isso. Talvez goste de mim”, rematou.