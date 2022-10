Taylor Swift revela alinhamento completo do novo álbum e anuncia dueto com Lana Del Rey

Taylor Swift anunciou o alinhamento completo do seu novo álbum, “Midnights”, a ser lançado no próximo dia 21 de outubro.



Um dos temas, ‘Snow on the Beach’, irá contar com a colaboração de Lana Del Rey. De acordo com Swift, “Midnights” contará “as histórias por detrás de 13 noites sem dormir, ao longo da minha vida”.



Outra das canções ali presentes será ‘Karma’, sobre a qual os fãs de Taylor Swift têm especulado ao longo dos últimos seis anos. Crê-se que o tema tenha nascido como resposta a Kanye West e Kim Kardashian.



“Midnights” será o primeiro álbum de Swift desde “Evermore” e “Folklore”, editados em 2020. Conheça o alinhamento completo:



01 Lavender Haze

02 Maroon

03 Anti-Hero

04 Snow on the Beach [feat. Lana Del Rey]

05 You’re on Your Own, Kid

06 Midnight Rain

07 Question...?

08 Vigilante Shit

09 Bejeweled

10 Labyrinth

11 Karma

12 Sweet Nothing

13 Mastermind