Justin Bieber adia digressão mundial, incluindo concerto em Portugal

Justin Bieber adiou todas as datas da sua digressão, até 25 de março de 2023.

Sem efeito fica assim o concerto na Altice Arena, em Lisboa, que estava marcado para 21 de janeiro de 2023.

Em comunicado, reenviado pela promotora portuguesa Ritmos e Blues, pode ler-se que os portadores de bilhetes devem aguardar indicações quanto ao reembolso.

“Justin Bieber adiou a sua tournée europeia. Aguardamos nova data”, escreve a Ritmos e Blues.

No passado mês de setembro, Justin Bieber anunciou que iria fazer uma pausa por motivos de saúde. Agora, anunciou de forma oficial que “a Justice World Tour acabou no Rock in Ro”, referindo-se ao evento que decorreu no Brasil recentemente.