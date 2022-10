Dedos acusatórios, um mergulho na banheira a uma casa em chamas. Chegou o vídeo de ‘Islet’, a nova canção de Surma

Surma está de volta com ‘Islet’, o single de avanço do segundo álbum, “alla”, que será editado a 4 de novembro. O vídeo da nova canção, que conta com realização de Telmo Soares, do coletivo Casota Collective, reflete a experiência de bullying pela qual a artista de Leiria passou e sobre a qual tinha falado à BLITZ na recente passagem pelo podcast Posto Emissor.

O novo álbum de Surma sucederá a “Antwerpen”, disco de estreia editado em 2017, e chega três anos depois de a artista ter participado no Festival da Canção com o tema ‘Pugna’. Veja o vídeo de ‘Islet’ abaixo.

“O single tem uma mensagem muito forte”, revelou Surma à BLITZ, explicando que pretende deixar uma mensagem de esperança “aos muitos miúdos que passam por isso”. A artista recordou, também, um dos episódios traumáticos que inspiraram a canção.

“Estava na biblioteca, chegaram ao pé de mim, eram três raparigas, e disseram ‘Oh Débora, queremos dizer-te uma coisa’ e contaram ‘1, 2, 3. Não queremos ser tuas amigas’. Quando és miúda, aquilo bate de uma maneira um bocado forte. Fui muito gozada na escola por ouvir música a puxar para o country”.