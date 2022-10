Concerto mítico dos GNR no “desaparecido” Estádio José de Alvalade, há 30 anos, vai passar na televisão

O concerto que os GNR deram no antigo Estádio José de Alvalade, em 1992, vai ser transmitido pela RTP Memória.

O anúncio foi dado pelo grupo portuense, através das redes sociais. “No mesmo dia em que se cumprem exatos 30 anos, vamos poder assistir ao concerto filmado e gravado, na íntegra”, pode ler-se.

À altura, os GNR levaram até ao Estádio José de Alvalade cerca de 40 mil pessoas, na sequência do lançamento do álbum “Rock In Rio Douro”. O espetáculo poderá agora ser revisto no próximo dia 10 de outubro, a partir das 19h57.