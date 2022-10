Mísia: “Entristecem-me comentários de espectadores dos Globos de Ouro que só conhecem artistas menos comerciais através do programa anual”

Mísia insurgiu-se contra a falta de interesse do público português na cultura menos comercial, verbalizando a sua frustração com comentários que leu sobre os Globos de Ouro. “Entristecem-me inúmeros comentários de espectadores dos Globos de Ouro que só conhecem o trabalho de realizadores, artistas menos comerciais, etc, através desse programa anual”, escreveu a fadista no Facebook.

“No resto do ano, estão desinteressados e desligados de qualquer manifestação ou divulgação que não seja televisiva e mainstream, o que reduz não só a informação, mas também por vezes o nível desta”, acrescenta, “não devem ler as páginas culturais dos jornais, por exemplo, os anúncios das exposições, não saem do sofá para ir ao teatro ou ver uma galeria, não visitam museus. Uma falta de curiosidade e uma evidente pequenez”.

A artista cita ainda “comentários onde dizem estar ‘agradecidos aos Globos de Ouro’ pois de que outra maneira saberiam da obra de certos artistas menos mediáticos? É tão triste e frustrante ler isto...”.

“Animal Sentimental”, o mais recente projeto de Mísia, editado este ano, materializou-se em formato disco – com poemas de, entre outros, Fernando Pessoa, Natália Correia ou Lídia Jorge – e também num livro autobiográfico no qual conta histórias inéditas sobre o seu percurso musical e pessoal.

A gala deste ano dos Globos de Ouro decorreu no passado domingo, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, tendo, como é hábito, premiado artistas e obras em diversas categorias. Ana Moura, Carlina Deslandes e Dino D’Santiago foram os vencedores dos prémios relativos à música.