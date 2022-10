Festa de homenagem a Mariama Barbosa esta sexta em Lisboa

A apresentadora Mariama Barbosa, que morreu no passado mês de julho vitimada por um cancro, vai ser homenageada esta sexta-feira, 7 de outubro, numa festa, organizada por amigos, que tem como mote “uma celebração da vida de Mariama Barbosa”.

Tendo como palco o Tokyo, no Cais do Gás, em Lisboa, e decorrendo entre as 23h e as 06h, a festa, com o nome “Pow Pow Pow Mariama Forever”, será de entrada livre (mediante confirmação através deste link) e contará com as atuações de DJ de Fvbricia, Sandra Baldé e Indira Mateta.

“Decorridos praticamente três meses desde o seu precoce falecimento e numa altura particularmente especial para Mariama – em que se organiza a semana da moda em Lisboa – várias pessoas do círculo de amigos mais próximos da apresentadora e trendsetter decidiram que é urgente recordar e celebrar a vida de Mariama Barbosa”, pode ler-se no comunicado de imprensa da festa.

Além de apresentadora de programas televisivos, bem como comentadora de programas como “Passadeira Vermelha”, Mariama Barbosa estava ligada à moda portuguesa e ao lifestyle.